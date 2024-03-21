Европейский лидер поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором поздравил его с победой на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, слова которого передает ТАСС.

«Орбан направил письмо Путину, в котором поздравил его с переизбранием на пост президента РФ. Премьер-министр отметил, что ему приятно, что сотрудничество между Венгрией и Россией основано на взаимном уважении и это позволяет обсуждать важные вопросы даже в очень сложной геополитической ситуации», — сказал Хаваши.

21 марта президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону поздравил Путина с переизбранием.

Политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян заявил, что прошедшие выборы стали историческими, показав невероятно высокие результаты явки избирателей на президентских выборах за всю историю Российской Федерации с 1991 года.

Также политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова сказала, что победа Владимира Путина на выборах — это не только личное достижение главы государства, а итог сплочения, консолидации общества вокруг национального лидера, результат исполнения президентом долга перед страной, гражданами, теми, кто считает Россию своей Родиной, а также следствие стараний доверенных лиц кандидата на пост президента.

Ранее Путин дал россиянам обещание после подведения итогов выборов.