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Западным СМИ напомнили об «игре с цифрами» на выборах в США

Рик Санчес: в 2020 году демократы заставили выйти из гонки лидирующего кандидата

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Reuters

В 2020 году на президентских выборах в США демократы «поиграли с цифрами» и вынудили покинуть гонку кандидата, который был популярнее нынешнего президента Джо Байдена. Об этом напомнил американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес, отвечая на претензии западных СМИ к прошедшим в России выборам.

Санчес заявил, что члены партии демократов собрались вместе, чтобы «провернуть трюк» и добиться нужного результата.

«Пит Буттиджич, который на тот момент был популярнее Байдена. Они добились того, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена», — цитирует Санчеса RT.

Также он отметил, что республиканцы до сих пор не могут открыто критиковать экс-президента Штатов Дональда Трампа, так как это поставит крест на их дальнейшей карьере.

Освещение выборов в России западными СМИ Санчес назвал «истерикой». Комментируя сообщения в западной прессе о «манипуляциях и авторитаризме», он призвал не кидаться камнями из стеклянных домов.

Напомним, выборы в России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, участие в голосовании приняли 77,44% избирателей или 87 млн человек – это рекордные показатели. Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На Западе итоги голосования восприняли негативно. Так, Литва назвала происходящее трагифарсом, а США не считают выборы в РФ свободными и справедливыми, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин обратился к россиянам после официального утверждения итогов выборов.

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