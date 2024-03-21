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Санду может потерпеть поражение на выборах в Молдавии

Опрос IMAS: Санду может проиграть на президентских выборах в Молдавии

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Vladislav Culiomza/Reuters

Действующий президент Молдавии Майя Санду может проиграть президентские выборы в стране. Об этом говорят результаты опроса Института маркетинга и социологических опросов (IMAS) по заказу румынской компании Independent news, данные приводит молдавское издание Rupor.

По данным исследования, лишь 33% избирателей в Молдавии готовы проголосовать за Санду. При этом за экс-президента страны Игоря Додона готовы будут отдать голос только 23% опрошенных.

Кроме того, отмечается, что даже если Санду встретится во втором туре с Додоном, то действующий президент получит на 3% меньше голосов. За Санду в таком случае, согласно исследованию, проголосуют 40% избирателей, а за Додона – 43%.

Опрос проводился в период с 9 по 27 февраля, в исследовании участвовал 1091 человек. Погрешность социологического опроса составляет 3%.

До этого молдавская оппозиционная партия «Возрождение» обвинила действующее правительство страны в превращение Молдавии в базу НАТО.

Ранее Додон сравнил курс интеграции Молдавии в Евросоюз с «морковкой».

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