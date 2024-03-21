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Суд Лабытнанги прекратил производство по иску матери Навального

Суд прекратил производство по иску матери Навального к колонии и УФСИН ЯНАО

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Reuters

Суд Лабытнанги прекратил производство по административному иску Людмилы Навальной, матери Алексея Навального, к колонии в Харпе и УФСИН Ямало-Ненецкого округа. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание прошло 21 марта. Иск зарегистрировали 1 марта. Ответчиками по делу выступали ИК-3 в Харпе, где отбывал срок Навальный, ямальское УФСИН, а административным истцом – мать Навального.

20 марта постоянные представители стран Евросоюза утвердили санкции в отношении России, связанные с уходом Алексея Навального.

18 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Алексея Навального.

Накануне Путин заявил, что ему предложили обменять Навального на «тех, кто находится в западных странах». По его словам, на это он был согласен.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказался насчет ухода Навального.

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