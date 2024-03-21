Макрон сделал неожиданное заявление об Украине в частной беседе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина в скором времени может потерпеть поражение. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Украина может пасть очень скоро», — заявил он в одном из конфиденциальных разговоров, сообщает издание.

До этого глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич предполагал, что французские войска могут занять правобережье Днепра и обеспечить сохранность Украины на той территории, где они будут дислоцированы. Эксперт считает, что Франция решилась отправить свои войска на Украину из-за наличия у себя ядерного оружия.

Основным костяком передового отряда на Украине, возможно, станет французский иностранный легион. Войсковое соединение состоит из двух тысяч человек. Это шесть мотострелковых рот, мотопехотные и инженерные роты. Последнее говорит о том, что перед французскими военными стоит задача оборудовать оборонительные позиции. Есть также рота обеспечения, которая должна в будущем осуществить выгрузку 20-тысячного французского контингента, поделился Клинцевич.

19 марта директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Ранее в Британии разъяснили вопрос об отправке своих военных на Украину.