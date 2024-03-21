Финский журналист восхитился пройденными в России президентскими выборами

Финский журналист Кости Хейсканен прокомментировал итоги президентских выборов в России. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, избирательная кампания была организована на высшем уровне. Обозреватель подчеркнул, что теперь страну «не остановит уже ничто».

«Выезжали к инвалидам, голосовали военнослужащие. Все было честно, прозрачно и легитимно. Сам Владимир Владимирович никаких своих кандидатов не обливал грязью, как это принято в европейских странах», — отметил Хейсканен.

Он также обратил внимание на то, что выборы прошли гладко, несмотря на попытки Запада сорвать голосование. Многие политики в Европе начинают признавать легитимность избирательного процесса в России, заключил журналист.

21 марта Центризбирком России официально утвердил итоги президентских выборов на территории страны, проходивших с 15 по 17 марта. По итогам голосования Владимир Путин официально избран главой государства.

Согласно финальным данным, объявленным Центризбиркомом, действующий лидер России набрал 87,28% голосов избирателей.

Ранее в ЦИК назвали избирательную кампанию на выборах президента РФ очень чистой.