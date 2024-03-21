Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков прокомментировал сообщения СМИ о приглашении премьера Индии в Россию

Песков: Путин пригласил премьера Индии Моди в Россию

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможных планах Владимира Путина встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди в России после майских праздников.

Однако, по его словам, нюансы встречи нужно согласовать.

«В многостороннем формате будут и двусторонние беседы на полях БРИКС. Разумеется, есть и действующее приглашение посетить нашу страну», — заключил Песков.

До этого Моди созвонился с Путиным и поздравил главу российского государства с победой на недавних выборах.

Отмечается, что, помимо поздравлений, Моди обсудил с коллегой международную повестку дня, включая конфликт на Украине, а также они выразили намерения продолжить совместную работу в рамках международных объединений по типу БРИКС и ШОС.

А в поздравлении Путина с победой на выборах индийский премьер пожелал ему и российскому народу благополучия и процветания. Российский президент, в свою очередь, пожелал Моди успехов на предстоящих парламентских выборах в Индии.

Ранее Путин заявил, что у России обязательно будут победы при его президентстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами