В ЦИК рассказали, где было большое количество испорченных бюллетеней

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что много испорченных бюллетеней было в странах, где проживают российские релоканты. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы увидели большой процент недействительных бюллетеней, например, в Польше, там, где число недействительных бюллетеней доходило до трети от общего числа», — поделилась Памфилова.

Она добавила, что после анализа ситуации выяснилось, что больше всего испорченных бюллетеней было именно в странах с наибольшей концентрацией релокантов.

До этого Центризбирком России официально утвердил итоги президентских выборов на территории страны, проходивших с 15 по 17 марта, по итогам голосования Владимир Путин официально избран в пятый раз главой государства.

Также Памфилова говорила, что ЦИК не получил ни одной жалобы, которую должен был бы рассматривать.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.