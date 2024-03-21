Лавров высказался о ситуации на Балканах

Россия и Сербия заинтересованы в том, чтобы не допустить новых кризисов на Балканах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, его слова приводит ТАСС.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы не допускать новых кризисов (на Балканах – прим. ред.)», - подчеркнул Лавров, отметив, что Россия и Сербия намерены подробно обсудить двусторонние отношения.

По словам министра, Россия заинтересована в оценке сербской стороной происходящих событий на Балканах.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивали акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию Белграда, а 29 декабря они перекрыли улицу в центре города.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что революция в Сербии невозможна, так как граждане страны выразили свою поддержку правящей коалиции по итогам повторного голосования на некоторых избирательных участках.

Ранее стало известно о намерении Сербии выслать российских релокантов.