Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров высказался о ситуации на Балканах

Лавров: ситуация на Балканах серьезная, РФ и Сербия не допустят новых кризисов

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия и Сербия заинтересованы в том, чтобы не допустить новых кризисов на Балканах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, его слова приводит ТАСС.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы не допускать новых кризисов (на Балканах – прим. ред.)», - подчеркнул Лавров, отметив, что Россия и Сербия намерены подробно обсудить двусторонние отношения.

По словам министра, Россия заинтересована в оценке сербской стороной происходящих событий на Балканах.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивали акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию Белграда, а 29 декабря они перекрыли улицу в центре города.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что революция в Сербии невозможна, так как граждане страны выразили свою поддержку правящей коалиции по итогам повторного голосования на некоторых избирательных участках.

Ранее стало известно о намерении Сербии выслать российских релокантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами