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Стало известно о намерении Сербии выслать российских релокантов

RT: Сербия планирует выслать из страны либеральных релокантов РФ

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Marko Djurica/Reuters

Власти Сербии намерены выслать из страны ряд протестно и либерально настроенных россиян, что связано с их активным участием в протестах в Сербии в декабре прошлого года против результатов парламентских выборов в стране. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на источники.

«По данным источников RT, близких к органам власти Сербии, спецслужбы республики планируют высылку из страны ряда протестно настроенных российских релокантов», — говорится в сообщении агентства. При этом не уточняется точное количество россиян, которых власти Сербии намерены выслать.

Отмечается, что российские релоканты, среди прочего, блокировали работу государственных структур в сербской столице. Как сообщает агентство, сербские спецслужбы во взаимодействии с РФ будут привлекать к ответственности либерально настроенных российских релокантов «и способствовать их высылке из страны».

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивали акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию Белграда, а 29 декабря они перекрыли улицу в центре города.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что революция в Сербии невозможна, так как граждане страны выразили свою поддержку правящей коалиции по итогам повторного голосования на некоторых избирательных участках.

Ранее МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за слов о России.

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