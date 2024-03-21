Зеленский в очередной раз попросил средства ПВО у Запада

Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз попросил у Запада системы противовоздушной обороны. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Эта защита (системы ПВО Запада. – прим. ред.) сейчас необходима в Украине. От Киева до Харькова, от Сум до Херсона и от Одессы до Донецкой области. Это вполне возможно, если наши партнеры проявят достаточную политическую волю», — написал Зеленский.

До этого заместитель главы министерства обороны Иван Гаврилюк заявлял, что на Украине ощущается острый дефицит запасов боеприпасов ряда номенклатур и F-16, которые «повысят возможности сил обороны Украины на земле». Кроме того, армия Украины остро нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО), самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 мм, и современных системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В конце января агентство Bloomberg писало, что ВСУ испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны, поскольку США и Европейский союз притормозили с поставками.

Кроме того, в США сообщали, что запасы систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины сокращаются так быстро, что скоро ВСУ придется пропускать четыре из пяти ракет, летящих на х территорию.

Ранее в США оценили возможности украинской обороны.