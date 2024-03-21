Эксперт раскрыл стратегию НАТО по Южному Кавказу

НАТО стремится существенно снизить влияние России на Южном Кавказе. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

«Не стоит преувеличивать значение НАТО для Южного Кавказа, но оно существенное. Альянс поставил перед собой цель качественно ослабить влияние России на регион», — отметил он.

По его словам, главной «мишенью» Запада в регионе стала Армения. Политика премьер-министра страны Никола Пашиняна по интеграции с западными странами всецело поощряется США, напомнил эксперт.

Вместе с тем Суслов сообщил об ухудшении отношений Грузии с Западом на фоне конфликта на Украине. Тем не менее, обратил внимание политолог, Тбилиси все еще нацелен на вступление в НАТО.

В случае с Азербайджаном, по мнению Суслова, главным каналом воздействия на Баку остается член Североатлантического альянса Турция.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси заявил, что ни одна страна не может давать Грузии какие-либо поручения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что стремление НАТО закрепить присутствие на Кавказе видно невооруженным глазом.

Ранее президент Грузии обговорила с генсеком НАТО базу ВМФ России в Абхазии.