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Президент Грузии обговорила с генсеком НАТО базу ВМФ России в Абхазии

Президент Грузии обсудила с генсеком НАТО создание базы ВМФ РФ в Абхазии

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Shakh Aivazov/AP

Грузинский президент Саломе Зурабишвили обсудила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом планы России о формировании пункта постоянного базирования российского Военно-морского флота (ВМФ) в Очамчирском районе Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Президент обратила внимание на <...> создании ВМФ в Очамчире и сухумского аэропорта», — указывается в заявлении.

Согласно информации пресс-службы, обе стороны переговоров «отметили важность безопасности Черного моря».

Помимо того, были обговорена вопросы Бичвинтских участков (госдача «Пицунда» в селе Лдзаа. — «Газета.Ru»), ситуацию на Украине и возросшие риски в регионе.

В октябре президент Абхазии Аслан Бжания заявил о планах по размещению в регионе военно-морской базы России. В грузинском МИД в ответ на это призвали Москву соблюдать договоренность о прекращении огня от 2008 года. В Тбилиси назвали соглашение о размещении российской базы на территории Абхазии грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии. Тбилиси считает Абхазию своей территорией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пообещал атаковать базу РФ в Абхазии.

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