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Байден сообщил, что едет в больницу

Президент США Байден отправляется в больницу на ежегодный медосмотр

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Julia Nikhinson/Reuters

Президент США Джо Байден отправляется в больницу для прохождения ежегодного медицинского осмотра. Об этом сообщает RT со ссылкой на пул Белого дома.

Утром в среду, 28 февраля, Байден едет в медицинский центр Уолтера Рида на плановый ежегодный медосмотр.

После прохождения медицинского осмотра Белый дом опубликует письменное заключение о состоянии здоровья главы государства.

Американские лидеры обязаны ежегодно показываться врачам с обнародованием результатов проверок.

До этого президент США Джо Байден заявил, что международные партнеры Вашингтона ждут его победы на выборах главы государства. По его словам, девять руководителей зарубежных стран сказали ему, что не желают выигрыша «другому парню». Президентская кампания в США на данный момент выглядит следующим образом. 81-летний Байден — ведущий кандидат от Демократической партии, у которого по факту нет конкурентов. Его вероятный соперник — 77-летний фаворит республиканцев и бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее в США начали обсуждать дачу показаний автором доклада о «плохой памяти» Байдена.

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