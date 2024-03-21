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Экс-премьер Украины высказался о пути страны в Евросоюз

Экс-премьер Украины Азаров: Киев за 10 лет отдалился от вступления в Евросоюз

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Александр Натрускин/РИА Новости

Украина за последние 10 лет отдалилась от вступления в Евросоюз, перспективы вступления Киева в ЕС малы, несмотря на заявления высокопоставленных европейских чиновников. Об этом сообщил бывший премьер Украины Николай Азаров в беседе с «Известиями».

«Она (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – прим. ред.) рассказывает, что мы можем хоть завтра принять Украину. Но не примешь ты Украину», — подчеркнул Азаров.

Экс-премьер страны обратил внимание на то, что экспорт с Украины за десятилетие уменьшился практически в два раза, а совокупные потери в экономике составили около $30 млрд.

В этой связи Азаров подчеркнул, что у власти на Украине должно находиться «здоровое поколение».

До этого Азаров прокомментировал понижение агентством S&P кредитного рейтинга страны до преддефолтного. Он заявил, что Украина уже давно стала неплатежеспособной.

Ранее на Украине заявили, что число отказников в ВСУ выросло в пять раз.

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