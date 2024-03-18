В России объяснили, в чем уникальность прошедших президентских выборов

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев назвал необычными президентские выборы, завершившиеся в России. Он признался, что в 2024 году впервые принял участие в голосовании.

«Но это не обычные выборы. Это всенародное голосование в поддержку того, что сейчас происходит на фронте. И когда наши товарищи там воюют, когда мы все делаем все возможное для Победы, конечно, и наше сейчас доверие, наша всенародная поддержка на этом всенародном голосовании очень важны», — сказал Малофеев.

Он также подчеркнул, что россияне голосовали в первую очередь за то, чтобы защищать и развивать уникальное российское государство.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку — более 70%. После обработки 99,59% протоколов Владимир Путин, который баллотировался самовыдвиженцем, получил 87,33% голосов избирателей.

Как отметил политический консультант, руководитель аналитического центра «Г.У.Р.У.» Роман Пермяков, президентские выборы 2024 войдут в современную историю Россию как самые массовые. По его словам, это по-настоящему всенародные выборы в прямом смысле этого слова.

Ранее в ОП РФ заявили о провалившихся попытках Запада сорвать выборы президента России.