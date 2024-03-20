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Министр обороны Индонезии официально победил на выборах президента страны

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто победил на выборах президента страны

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Achmad Ibrahim/AP

Новым президентом Индонезии избран на выборах министр обороны страны Прабово Субианто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома Индонезии.

Прабово Субианто одержал победу в 36 из 38 провинций Индонезии, а также за рубежом. В двух провинциях, а именно в Ачехе и Западной Суматре, больше всего голосов набрал его конкурент Анис Басведан.

Выборы президента Индонезии состоялись 14 февраля, в них участвовали три кандидата в парах с кандидатами в вице-президенты. Соперники победителя Ганжар Праново и Анис Басведан не признали своего поражения и намерены оспорить результаты выборов. Инаугурация президента должна состояться 20 октября.

16 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к Прабово Субианто, поздравив его с победой на выборах главы государства. Российский лидер отметил, что двусторонние отношения Москвы и Джакарты основаны на взаимном уважении друг к другу и «добрых традициях дружбы». При этом страны успешно развивают сотрудничество во многих областях, подчеркнул он.

Прабово Субианто во время предвыборной кампании предлагал создать демилитаризованные зоны для урегулирования украинского кризиса.

Ранее индонезийские власти разрешили открыть российское консульство на острове Бали.

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