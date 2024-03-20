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В США сочли «худшим злодеянием в истории» отказ от помощи Украине

Сенатор США Манчин: отказ от поддержки Киева станет худшим злодеянием в истории

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Tom Williams - Pool via CNP/Global Look Press

Сенатор-демократ от штата Вирджиния предупредил, что отказ Соединенных Штатов от продолжения военной помощи Украине может привести к худшему злодеянию в истории. Его слова приводит портал Axios.

«Это будет худшее злодеяние в истории, о котором будут читать ваши дети и внуки», — заявил сенатор.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены передать Киеву все необходимое, Вашингтон не позволит Украине пасть.

«Соединенные Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы», — подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства США также признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями на поля боя на фоне продвижения Вооруженных сил России.

Ранее американский сенат во время процедурного голосования отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе США с Мексикой. Законопроект предусматривал выделение более $118 млрд в качестве дополнительных бюджетных ассигнований.

Ранее на Украине пообещали расплатиться с США мехом и алмазами России в случае победы.

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