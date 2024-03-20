На Украине пообещали расплатиться с США мехом и алмазами России в случае победы

Украина отблагодарит Соединенные Штаты российскими ресурсами по типу нефти и алмазов, если Запад окажет ВСУ необходимую для победы поддержку, заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Его цитирует газета Politico.

Как уточняет издание, сейчас киевские политики надеются на любую помощь от Штатов и заверяют американских политиков, что возместят все траты после победы в конфликте.

«Если мы победим, вам отплатят российскими нефтью, газом, алмазами и мехом», — приводят журналисты слова Омеляна.

19 марта стало известно, что представители Республиканской партии в конгрессе США всерьез задумались над предоставлением Украине части запрошенной военной помощи в виде кредита.

Авторы инициативы считают, что у Штатов есть возможность оформить для Украины низкопроцентный или беспроцентный кредит в размере $12 млрд. Предложение уже озвучили спикеру палаты представителей Майку Джонсону.

Ранее в Киеве обиделись на предложение получать помощь из США через кредиты.