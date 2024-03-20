Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине пообещали расплатиться с США мехом и алмазами России в случае победы

Экс-министр Омелян: Киев расплатится с США мехом и алмазами РФ в случае победы

close
100%
Depositphotos

Украина отблагодарит Соединенные Штаты российскими ресурсами по типу нефти и алмазов, если Запад окажет ВСУ необходимую для победы поддержку, заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Его цитирует газета Politico.

Как уточняет издание, сейчас киевские политики надеются на любую помощь от Штатов и заверяют американских политиков, что возместят все траты после победы в конфликте.

«Если мы победим, вам отплатят российскими нефтью, газом, алмазами и мехом», — приводят журналисты слова Омеляна.

19 марта стало известно, что представители Республиканской партии в конгрессе США всерьез задумались над предоставлением Украине части запрошенной военной помощи в виде кредита.

Авторы инициативы считают, что у Штатов есть возможность оформить для Украины низкопроцентный или беспроцентный кредит в размере $12 млрд. Предложение уже озвучили спикеру палаты представителей Майку Джонсону.

Ранее в Киеве обиделись на предложение получать помощь из США через кредиты.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами