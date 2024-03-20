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Рогов заявил о новой установке Путина для России

Спикер комиссии ОП Рогов: Путин дал установку на строительство новой России

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РИА Новости

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией», председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что российский президент Владимир Путин поставил установку на строительство новой России. Его слова передает РИА Новости.

«Дана установка на строительство новой России во всех сферах», — рассказал общественник в ходе встречи с доверенными лицами избирательного штаба Путина.

По словам Рогова, в рамках встречи глава государства подвел промежуточный итог преобразований в стране и заявил, что принцип построения новой России базируется на развитии социально ориентированной страны и одного из ведущих и сильнейших государств во всем мире.

Как пояснил российский лидер, победа на минувших президентских выборах стала лишь только преамбулой к грядущим победам, которые необходимы России и не заставят себя ждать.

До этого Путин в Большом Кремлевском дворце провел встречу со своими доверенными лицами на президентских выборах и поблагодарил их за работу в ходе избирательной кампании.

Ранее Путин победил на выборах президента РФ за рубежом.

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