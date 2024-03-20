Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США обновили перечень антироссийских санкций

США ввели новые санкции в отношении двух граждан и двух организаций из России

close
100%
Shutterstock

Министерство финансов США добавило в антироссийские санкционные списки двух граждан и две организации из РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации минфина, под ограничительные меры подпали Группа компаний «Структура», занимающаяся разработкой компьютерного программного обеспечения, и бизнес-консалтинговое Агентство социального проектирования, которое занимается «социально-политическими проектами». Санкционный перечень также пополнили два россиянина, связанные с обеими фирмами, — Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин. Теперь американцам запрещено вести бизнес с указанными юридическими и физическими лицами. Помимо того, их финансовые активы на территории США заблокированы.

В конце февраля Госдепартамент Соединенных Штатов внес в санкционные списки по РФ 250 физических и юридических лиц, чтобы лишить Россию доходов и помешать проведению специальной военной операции на территории Украины.

В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин назвал безумными и бездумными санкции, введенные против России Западом.

Ранее в России назвали последствия соглашения Турции и США по антироссийским санкциям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами