Стали известны результаты встречи в Рамштайне для Украины

Соединенные Штаты не предложили Украине конкретной помощи во время встречи контактной группы по поддержке Киева на базе Рамштайн в Германии. Об этом пишет Politico.

По информации газеты, шеф Пентагона Ллойд Остин не назвал каких-либо конкретных предложений по предоставлении военной помощи Украине, в то время как конгресс США продолжает блокировать выделение военной помощи.

Как следует из текста, глава Пентагона делал лишь красноречивые заявления о том, что страны Запада не оставят Киев в беде. По мнению авторов материала, Вашингтон все чаще говорит о намерении продолжать поддерживать ВСУ, чем предоставляет реальную помощь.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены передать Киеву все необходимое, Вашингтон не позволит Украине пасть.

«Соединенные Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы», — подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства США также признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями на поля боя на фоне продвижения Вооруженных сил России.

Ранее министр обороны Украины заявил, что ВСУ получат «критически нужные» боеприпасы.