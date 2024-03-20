Министр обороны Украины заявил, что ВСУ получат «критически нужные» боеприпасы

Украине предоставят артиллерийские боеприпасы и больше ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по итогам заседания контактной группы по поддержке его страны.

Он отметил, что боеприпасы были главной темой заседания, которое прошло на американской авиабазе Рамштайн в Германии. По словам министра, партнеры направят Киеву пакеты военной помощи, в которые будут включены артиллерийские снаряды 155 миллиметров, 152 миллиметра и 105 миллиметров.

«Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны», — написал он.

Руководитель военного ведомства также отметил, еще несколько государств присоединились «к коалиции дронов и сделали взносы», первые поставки беспилотных летательных аппаратов на Украину ожидаются уже в марте.

Кроме того, он заявил, что истребители F-16 также должны «помочь закрыть» небо Украины. Он добавил, что Киев активно работает со всеми партнерами: США, Дания, Бельгия, Нидерланды, Румыния и другими, чтобы эти самолеты были на Украине «как можно быстрее».

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты намерены передать Киеву все необходимое для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Вашингтон не позволит Украине пасть.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.