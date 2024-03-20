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Песков заявил, что Кремлю неинтересна реакция на выборы за рубежом

Песков: Кремль не намерен ни перед кем оправдываться по итогам выборов президента

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кремль не намерен ни перед кем оправдываться по итогам выборов президента. Об этом в интервью газете Newsweek пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава пресс-службы Кремля также объяснил, почему на выборы не были приглашены наблюдатели от БДИПЧ, ОБСЕ И ПАСЕ.

«Все желающие наблюдатели из других стран приехали на выборы... Мы специально не пригласили представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ или ПАСЕ, поскольку мы считаем неприемлемыми их попытки вмешаться в наши внутренние дела», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента России отметил, что результаты выборов показали высокую степень консолидации российского народа вокруг Владимира Путина.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что власти Соединенных Штатов заблокировали заявление «Большой семерки» с осуждением результатов минувших президентских выборов в России в связи с непредсказуемостью итогов выборов в США.

Ранее в России объяснили, в чем уникальность прошедших президентских выборов.

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