Румынские наемники заявили об участии в атаках на российское приграничье

Румынские наемники сообщили, что участвовали в атаках на российское приграничье. Видео с соответствующем обращением опубликовано на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) группы Romanian Battlegroup Getica.

«Мы совершили рейды на российские приграничные деревни», — говорится в заявлении.

20 марта советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина должна проводить больше террористических атак на российское приграничье.

18 марта президент Владимир Путин заявил, что Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону».

Военный обозреватель Влад Шлепченко объяснил активизацию украинских войск в российском приграничье. По его мнению, участившиеся попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника на территорию РФ можно расценивать не только как пиар-акцию.

Ранее в Кремле объяснили слова Путина о «санитарной зоне» на Украине.