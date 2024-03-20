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Ле Пен рассказала, в каком случае поддержала бы конфликт на Украине

Политик Ле Пен: конфликт на Украине не несет угрозы жизненным интересам Франции

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Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что события на Украине не угрожают жизненным интересам Франции, в связи с этим заявления Эммануэля Макрона о возможной отправке войск неоправданы и ведут к эскалации. Об этом она рассказала в эфире France Inter.

«Если бы я считала, что жизненные интересы Франции подвергались опасности из-за конфликта на Украине, я бы поддерживала войну. Но я считаю, что жизненные интересы Франции не подвергаются опасности», — заявила Ле Пен.

По ее словам, Украине не удастся победить Россию без вмешательства НАТО, однако Североатлантический альянс не должен вступать в боевые действия. Ле Пен подчеркнула, что президент Франции «далеко не последний из тех, кто участвует в эскалации».

«В действительности он использует войну в своих политических целях, поэтому он заявляет о возможной отправке сухопутных войск или ядерном оружии», — сказала Лидер «Национального объединения».

Она также отметила, что высказывания Макрона являются предвыборной политической коммуникацией, в то же время осудив их.

19 марта директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюза на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

Ранее политолог объяснил задачу французских военных на Украине.

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