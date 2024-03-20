Политолог объяснил задачу французских военных на Украине

Первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР), доктор политических наук Андрей Пинчук объяснил, какую цель будут преследовать французские военные в случае их отправки на Украину. По словам эксперта, которые приводит Tsargrad.tv, ссылаясь на его Telegram-канал, задача Парижа заключается не в помощи Киеву, как многие считают.

«Цель — не допустить единоличный контроль России над Украиной и возможный выход зоны боевых действий за пределы Украины в сторону НАТО. <...> При дальнейшем продвижении России на фронте — проведение этим контингентом внезапной операции по взятию под контроль представляющих интерес для Запада территорий, — отметил Пинчук.

По его мнению, сухопутная операция французский военных может начаться в случае, если фронт приблизится к Одессе или Киеву.

19 марта стало известно, что лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 21-22 марта, могут обсудить слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

В этот же день полковник в отставке Вооруженных сил Франции Винсент Арбаретье выразил мнение, что французских солдат, которые могут быть направлены на Украину, разместят по Днепру или вокруг Киева.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что французское подразделение на Украине станет приоритетной целью для российских военных.