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В МИД РФ высказались по ситуации с российскими телеканалами в Армении

Захарова: Москва и Ереван контактируют по ситуации с телеканалами РФ в Армении

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MFA Russia/Global Look Press

Россия и Армения находятся в тесном контакте по вопросу об урегулировании ситуации с вещанием российских каналов на территории Армении, Москва получила определенные наработки в этой сфере от Еревана. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, ее слова приводит ТАСС.

«Мы получили наработки со стороны Еревана, передали свои соображения и находимся в плотном контакте», — подчеркнула она.

До этого министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил, что Армения предоставит новые предложения касательно вещания российских телеканалов на территории республики. Согласно его информации, новые предложения подразумевают предпринятые до этого попытки урегулировать ситуацию с отзывом лицензий на вещание телеканалов из РФ.

В декабре министерство высокотехнологичной промышленности Армении официально обратилось к российской стороне с просьбой обсудить нарушение российскими телеканалами договоренности о невмешательстве во внутренние дела страны.

В ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что правительство Армении зафиксировало случаи нарушения отдельных пунктов соглашения о вещании на территории республики со стороны ряда российских телеканалов.

Ранее в МИД РФ прояснили ситуацию с выводом пограничников из аэропорта Еревана.

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