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В МИД РФ прояснили ситуацию с выводом пограничников из аэропорта Еревана

Захарова: Армения не сообщала по дипканалам о выводе пограничников из Звартноца

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Пресс-служба МИД РФ

Россия не получала от Армении уведомлений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц по дипломатическим каналам. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что в российском внешнеполитическом ведомстве видели комментарии армянского руководства по данной теме.

«Как мы понимаем, соответствующее уведомление было направлено по ведомственной линии, по дипломатическим каналам мы ничего не получали», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, все решения будут приниматься по итогам «межведомственной проработки». Она обратила внимание, что объявление о выводе российских пограничников из Звартноца сделано армянской стороной на фоне целой серии «недружественных шагов» официального Еревана.

Официальный представитель МИД РФ усомнилась, что подобная инициатива отвечает «интересам безопасности Армении и ее граждан».

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сроки прекращения службы пограничников РФ в аэропорту Еревана.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.

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