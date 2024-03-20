Путин пригрозил ответить «тем же» на удары ВСУ по гражданскому населению и объектам

Россия могла бы ответить «тем же» на удары по гражданскому населению и объектам, но у нее «свои планы». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

«Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить — и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», — сказал глава государства.

«Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — подчеркнул Путин.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала бесчеловечными атаки Вооруженных сил Украины на мирных граждан и города России. По ее словам, нападения на мирных россиян координируют Великобритания, США и НАТО. Она отметила, что эти действия получат должную оценку, а виновные понесут наказание.

В ходе недавнего совещания с членами Совбеза Путин пообещал, что всем пострадавшим от диверсионных атак противника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Он добавил, что удары противника по территории по территории России не останутся безнаказанными.

7 марта глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Киев может усилить интенсивность ударов по тылу, поджогов, терактов и атак на мирную инфраструктуру.

Ранее в США рассказали об ошибке ВСУ при планировании обороны на ключевом участке фронта.