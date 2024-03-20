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Песков: Путин пока не рассмотрел предложение о госнаграде для Гладкова

Песков: Путин пока не успел рассмотреть вопрос о вручении госнаграды Гладкову

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Антон Вергун/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пока не успел рассмотреть вопрос о вручении государственной награды губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Когда бы он смог это сделать, с вашей точки зрения?» — спросил Песков у журналиста, комментируя соответствующий вопрос.

Предложение наградить Гладкова поступило Путину 19 марта во время его встречи с лидерами думских фракций по итогам президентских выборов, об этом писало РИА Новости.

Автором инициативы стал глава фракции »Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который отметил, что голосование в Белгородской области проходило в условиях обстрелов со стороны ВСУ и давления со стороны Запада.

В марте 2024 года Украина усилила атаки на Белгород, которые теперь происходят практически ежедневно. 20 марта Вячеслав Гладков заявлял, что школьники в приграничных муниципалитетах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до 24 марта досрочно уйдут на каникулы из-за обстрелов. Колледжи и высшие учебные заведения при этом перейдут на дистанционное обучение.

Ранее Кремль отреагировал на введение санкций за участие в Играх дружбы в России.

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