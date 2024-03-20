В Кремле оценили честность президентских выборов в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о выборах главы государства в РФ.

«Вчерашний анализ, который был представлен... заслуживает внимание, потому что там обоснована чистота выборов. Я не буду повторять все цифровые измерители, которые об этом говорят, но то что выборы абсолютно чистые и показатель находится на высшем возможном уровне — невозможно оспорить», — сказал Песков.

По его словам, это «подчеркивает беспрецедентность и значимость и уникальность той победы, которую одержал (президент РФ Владимир. — «Газета.Ru») Путин».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне ВЦИОМ представил результаты опроса, в котором подавляющее большинство опрошенных россиян (83%) признали результаты выборов президента страны честными, допустив, что возможные нарушения на отдельных участках и были, но не повлияли на итоговые результаты. Отмечается, что большинство (72%) опрошенных россиян доверяют представленным результатов выбора президента России.

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