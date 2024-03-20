Политолог рассказал, какими могут быть границы «санитарной зоны» на Украине

Размеры «санитарной зоны» у границ России будут зависеть от вооружений, которыми украинские войска обстреливают российскую территорию, условно, ее можно будет «растянуть» вплоть до Днепра. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Михаил Александров.

«Если брать HIMARS в обычном оснащении, то это 90 км. А ракеты дальнобойные, которые Украине все собираются поставить, — 300 км. Это уже граница Днепра и Киева. В итоге все будет зависеть от того, как конкретно руководство России решит это сделать. Условно, «санитарная зона» может растянуться вплоть до Днепра», — считает Александров.

Подробнее о том, как политологи и эксперты в России представляют себе создание «санитарной зоны» и ее роль в защите российских границ, — в материале «Газета.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ заявил, что диверсионно-разведывательные группировки и Вооруженные силы Украины намеревались устроить настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей России, но понесли потери.

18 марта Путин заявил, что РФ с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону».

Ранее Путин назвал число человек в группировке Киева в приграничье.