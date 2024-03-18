Путин назвал число человек в группировке Киева в приграничье

На пресс-конференции в своем предвыборном штабе кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что противник сконцентрировал около 5 тыс. человек как в приграничной зоне, так и в ближайшем тылу.

«Группировка противника сконцентрирована в приграничной зоне, где-то до 5 тыс. человек. Они не находятся непосредственно на государственной границе, а в ближайшем тылу», — отметил он.

До этого Путин заявлял, что Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону».

Также Путин признался в наличии у него чувства вины за то, что некоторое время про жителей Донбасса и Новороссии «забывали».

Путин запланировал в скором времени провести встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.