Наиболее предпочтительным вариантом окончания специальной военной операции России на Украине станет создание единого Союзного государства РФ, Белоруссии и Украины, при этом необходимо избежать перехода Западной Украины под контроль Европы, поскольку из этой территории Запад вновь может сделать «антиРоссию». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил экс-командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Лучший вариант, если Украина вместе с Россией и Белоруссией в итоге станет единым Союзным государством. Оставлять что-либо Европе, которая стремительно идет к фашизму, не стоит. Они через год-два могут сделать из той же Западной Украины такую «антиРоссию», что будет новая война», — подчеркнул он, отметив необходимость создания «санитарной зоны» у границ России.

В этой связи, по мнению депутата, следует достичь целей СВО. Он напомнил, что Малороссия в начале XX века состояла из пяти губернией – Черниговской, Подольской, Киевской, Полтавской и Волынской.

Подробнее о том, как политологи и эксперты в России представляют себе создание «санитарной зоны» и ее роль в защите российских границ, — в материале «Газета.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону». Глава государства уточнил, необходимо создать такую зону безопасности, преодолеть которую будет сложно со средствами поражения западного производства, которые использует противник.

Ранее силы ПВО сбили ракеты С-200 и Patriot над двумя регионами России.