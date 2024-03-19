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Силы ПВО сбили ракеты С-200 и Patriot над двумя регионами России

МО: cилы ПВО сбили ракеты С-200 и Patriot над Белгородской и Курской областями

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 19 марта сбили над Курской областью переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, а также уничтожили одну ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации ведомства, попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории России c помощью этих ракет была пресечена около 22.30 мск.

Незадолго до этого Минобороны сообщило, что российские силы ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО «Вампир» и одну «Точку-У», которые были запущены Вооруженными силами Украины по Белгородской области.

18 марта росгвардейцы нейтрализовали беспилотные летательные аппараты и квадрокоптеры, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области.

В этот же день президент РФ Владимир Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на Украине, отвечая на вопрос журналистов о возможном присоединении Харьковской области к России.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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