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Европе предложили подумать над установкой системы ПВО, подобной израильской

Глава Rheinmetall Паппергер предложил Европе систему ПВО по примеру израильской

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Shutterstock

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предложил европейским странам подумать над установкой в ЕС систем противовоздушной обороны (ПВО), подобной «Железному куполу» Израиля. Своими соображениями Паппергер поделился с газетой Financial Times.

«Хорошая идея иметь решение в Европе, подобное «Железному куполу» и не только», — отметил он, подчеркнув, что подобного рода системы ПВО малого радиуса действия — это то, что действительно нужно европейским странам.

До этого глава литовского минобороны Арвидас Анушаускас заявил, что в Литве в 2024 году начнет действовать ротационная миссия Североатлантического альянса по противовоздушной обороне (ПВО), в республике будут размещены зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

В июне 2023 года страны НАТО, отвечая на призывы стран Балтии усилить миссию воздушной полиции, договорились о ротационной модели противовоздушной обороны.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц подтверждал, что идею создания общей европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) поддержала 21 страна. По его словам, ФРГ вместе с европейскими соседями создаст защитный зонт, чтобы противостоять атакам с воздуха.

Ранее на Украину доставили немецкие системы ПВО Skynex.

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