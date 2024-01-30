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На Украину доставили немецкие системы ПВО Skynex

На Украину доставили новые немецкие системы ПВО Skynex

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Rheinmetall

На Украине сообщили, что в страну прибыли новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, которые были поставлены Германией. Об этом сообщает издание УНИАН в Telegram-канале.

Отмечается, что данное вооружение произвел немецкий концерн Rheinmetall. ПВО Skynex рассчитаны для борьбы с дронами и крылатыми ракетами.

До этого Германия отправила Вооруженным силам Украины (ВСУ) очередной пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы для немецких танков Leopard и бронемашины Marder. В публикации отмечается, что в новый пакет поставок украинской стороне вошли 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запчастями. Также ВСУ отправят боеприпасы для танков Leopard 2A6, систему противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, радиолокационные станции (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D, боеприпасы для ПВО IRIS-T SLM, грузовики Zetros, а также два танка для разминирования Wisent.

Также глава комитета бундестага по европейским делам, депутат партии «Зеленые» Антон Хофрайтер и член Христианско-демократического союза по внешней политике Норберт Реттген высказались за то, чтобы Германия отправила Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Они также призвали министра обороны Германии Бориса Писториуса не колебаться и осуществить данную оборонную поставку. Таким образом Киев получит больше возможностей защищаться от атак Москвы, полагают депутаты.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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