Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Греция не хочет видеть представителей РФ на Дне независимости страны

МИД Греции запретил РФ участвовать в праздновании Дня независимости страны

close
100%
Depositphotos

МИД Греции запретил приглашать российских и белорусских дипломатов на мероприятия, связанные с празднованием Дня независимости страны 25 марта. Об этом сообщается в документе внешнеполитического ведомства дипучреждениям Греции за рубежом, передает портал Newsbreak.gr.

«В связи с национальным праздником 25 марта просим не направлять приглашения представителям дипломатических и консульских ведомств России и Беларуси на мероприятия», — говорилось в сообщении министерства иностранных дел дипломатическим и консульским учреждениям Греции за рубежом, которое приводит издание.

Портал отмечает, что соответствующее решение главы МИД Греции Георгиоса Герапетритиса «является позором», поскольку «Россия всегда занимала видное место в греческих празднованиях 25 марта». Издание напоминает, что весной 2021 года на 200-ю годовщину греческой революции президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыли в Афины.

До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину.

Ранее в Греции сообщили, что РФ обстреляла кортеж Зеленского в Одессе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами