Греция не хочет видеть представителей РФ на Дне независимости страны

МИД Греции запретил приглашать российских и белорусских дипломатов на мероприятия, связанные с празднованием Дня независимости страны 25 марта. Об этом сообщается в документе внешнеполитического ведомства дипучреждениям Греции за рубежом, передает портал Newsbreak.gr.

«В связи с национальным праздником 25 марта просим не направлять приглашения представителям дипломатических и консульских ведомств России и Беларуси на мероприятия», — говорилось в сообщении министерства иностранных дел дипломатическим и консульским учреждениям Греции за рубежом, которое приводит издание.

Портал отмечает, что соответствующее решение главы МИД Греции Георгиоса Герапетритиса «является позором», поскольку «Россия всегда занимала видное место в греческих празднованиях 25 марта». Издание напоминает, что весной 2021 года на 200-ю годовщину греческой революции президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыли в Афины.

До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину.

Ранее в Греции сообщили, что РФ обстреляла кортеж Зеленского в Одессе.