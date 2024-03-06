В Греции сообщили, что РФ обстреляла кортеж Зеленского в Одессе

Россия нанесла удар по кортежу украинского лидера Владимира Зеленского в Одессе. Об этом со ссылкой на источники сообщает греческая газета «Прототема».

«Кортеж президента Украины Владимира Зеленского, находившийся в 150 метрах от греческой миссии во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, был атакован российской ракетой», — говорится в сообщении издания.

При этом источники газеты сообщили, что безопасности греческой делегации ничего не угрожает. О представителях украинской стороны не уточняется.

До этого сообщалось, что Зеленский мог находится в Одессе, когда произошел взрыв.

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