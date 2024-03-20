В МИД РФ посчитали санкции Японии «сверстанными наспех»

Россия даст адекватный ответ на последние санкции Японии. Об этом заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий.

Он отметил, что в Москве новые санкционные меры японской стороны расценили как «сверстанный наспех по итогам онлайн-саммита G7 документ». Дипломат предупредил, что принятые в Японии ограничения против России в конечном итоге ударят по самой стране.

Также Жесткий отмечал, что фундамент отношений России и Японии почти полностью разрушен. По его словам, власти Японии осознанно выбрали прозападную позицию в вопросе Украины. Это привело к разрушению фундамента российско-японских отношений, который создавали обоюдными усилиями десятилетия.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные политики лгут и манипулируют ради сохранения своей власти. В пример он привел слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявлял о возможности отправить войска на Украину и готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным о деэскалации конфликта.

Ранее журналисты написали, что Германия «готовится к войне» с Россией.