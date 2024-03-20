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США хотят расширить еще один военный блок до потенциальной победы Трампа

Politico: США хотят расширить AUKUS, опасаясь, что Трамп может выйти из альянса

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Oliver Contreras/Global Look Press

Члены оборонного альянса AUKUS (Великобритания, США и Австралия) намерены быстро расширить объединение за счет других западных союзников перед началом выборов в США и возможной победой экс-главы государства Дональда Трампа, а также избирательными процессами в Британии и Австралии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Великобритания, США и Австралия спешат расширить свое трехстороннее оборонное партнерство AUKUS на другие страны-союзники перед потенциально бурными выборами», — говорится в сообщении издания.

Альянс планируется расширить за счет Японии и Канады. Токио и Оттава, пишет газета, будут готовы присоединиться к военно-политическому объединению уже к концу 2024 года.

Подчеркивается, что такой шаг страны намерены предпринять, поскольку «Трамп может свернуть или отказаться от соглашения AUKUS».

До этого сообщалось, что Страны AUKUS намерены использовать искусственный интеллект (ИИ) для обработки больших данных.

Ранее США выразили намерение передать Австралии тренировочное оборудование для атомных подлодок.

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