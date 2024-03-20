Западные страны ни за что не позволят России жить легкой жизнью. Таким мнением с РИА Новости поделился старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Дин Цзяньвэй.

Эксперт считает, что Запад продолжат применять различные методы и средства для ослабления Российской Федерации. По его мнению, противостояние РФ и западных стран будет продолжаться еще на протяжении долгого времени. Специалист отметил, Россия станет «крупнейшим стратегическим соперником и угрозой безопасности Соединенных Штатов и Запада в целом».

«После выборов президента в России отношения Российской Федерации с США и другими западными государствами в краткосрочной перспективе не улучшатся», — сказал Дин Цзяньвэй.

До этого Asia Times писала, что свыше 16 тыс. санкций были введены против РФ, однако ее экономика в 2023 году выросла на 3,6%, а в 2024 году ожидается дальнейший рост на 2,6%. Издание заявляло, что это произошло благодаря «золотой» стратегии президента Владимира Путина.

Ранее Путин назвал главную гарантию выполнения стоящих перед Россией задач.