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Китайский аналитик считает, что Запад не даст России покоя

Китайский аналитик Дин Цзяньвэй: Запад не позволит России жить легкой жизнью

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Global Look Press

Западные страны ни за что не позволят России жить легкой жизнью. Таким мнением с РИА Новости поделился старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Дин Цзяньвэй.

Эксперт считает, что Запад продолжат применять различные методы и средства для ослабления Российской Федерации. По его мнению, противостояние РФ и западных стран будет продолжаться еще на протяжении долгого времени. Специалист отметил, Россия станет «крупнейшим стратегическим соперником и угрозой безопасности Соединенных Штатов и Запада в целом».

«После выборов президента в России отношения Российской Федерации с США и другими западными государствами в краткосрочной перспективе не улучшатся», — сказал Дин Цзяньвэй.

До этого Asia Times писала, что свыше 16 тыс. санкций были введены против РФ, однако ее экономика в 2023 году выросла на 3,6%, а в 2024 году ожидается дальнейший рост на 2,6%. Издание заявляло, что это произошло благодаря «золотой» стратегии президента Владимира Путина.

Ранее Путин назвал главную гарантию выполнения стоящих перед Россией задач.

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