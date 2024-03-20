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Путин призвал ФСБ поддерживать компании, попавшие под санкции

Путин заявил, что ФСБ должна поддерживать попавшие под санкции компании

Президент России Владимир Путин обратился к Федеральной службе безопасности (ФСБ) с призывом оказывать поддержку попавшим под санкции компаниям в России. Его цитирует РИА Новости.

«Важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы, оказывать поддержку нашим компаниям, которые сегодня активно развиваются, несмотря ни на какие препятствия», — сказал Путин.

Глава российского государства указал на необходимость повышения уровня безопасности банковской и в целом финансовой системы. Президент заявил о важности поддержки активно развивающихся организаций, занимающих новые рынки. По словам Путина, они сталкиваются с незаконными санкционными ограничениями, нечестной конкуренцией и враждебными действиями, за которыми стоят власти и спецслужбы иностранных государств.

Российский лидер подчеркнул, что враждебные действия ряда зарубежных стран создают компаниям из России «лишь временные проблемы».

Также Путин поручил ФСБ защитить от давления извне крупные инвестпроекты в стране.

Ранее Путин поблагодарил за слаженные действия сотрудников ФСБ.

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