Путин назвал главные параметры программы развития России

Народосбережение, помощь семьям и укрепление экономики являются основными параметрами программы развития России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями думских фракций, сообщает ТАСС.

Он обратил внимание, что в оглашенном 29 февраля его послании Федеральному собранию была «изложена предлагаемая программа развития страны».

Как отметил глава государства, самое главное в ней является народосбержение. Он пояснил, что речь идет о помощи семьям, стимулировании процессов демографии, поддержке молодых людей, молодых семей, семей с детьми, многодетных семей, а также о воспитании молодого поколения. По словам Путина, «все это можно делать только на основе развития экономики».

«Это ключевой вопрос нашего развития, это база развития страны», — сказал российский лидер.

Он также отметил еще одно направление — «это развитие потенциала» субъектов РФ и муниципалитетов, модернизация инфраструктуры городов и сельских территорий.

«Все это так или иначе изложено в послании», — добавил политик.

До этого Путин на съезде «Единой России» назвал конкуренцию и многообразие идей залогом развития страны, но при соблюдении интересов РФ.

Ранее Путин заявил, что народ — единственный источник власти.