Россия списала Гвинее-Бисау большую часть долга в размере $26,1 млн, остальная часть будет реструктуризирована. Межправительственное соглашение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Взамен на списание долга, африканская республика обязуется потратить эти деньги на финансирование проектов социального обеспечения — в первую очередь, это касается доступа к электроэнергии, а также здравоохранению и образованию. При этом соответствующие российские компании получат прямой доступ к конкурсным процедурам по реализации этих проектов.

Министерство финансов Гвинеи-Бисау обязуется отчитываться перед Минфином России насчет использования этих средств.

Оставшаяся часть долга в размере $940 тыс. будет реструктуризирована.

До этого президент России Владимир Путин призвал направлять субъектам России возвращаемые ими средства по кредитам.

Раннее Путин предложил списать задолженности регионов России по бюджетным кредитам.