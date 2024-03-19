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Большинство опрошенных россиян заявили. что доверяют результатам выборов президента

ВЦИОМ: 83% российских граждан считают, что выборы президента прошли честно

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Большинство (72%) опрошенных россиян доверяют представленным результатов выбора президента России. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом полностью доверяют результатам 54% респондентов. Не доверяют — 13%, еще 14% не знают, сколько процентов набрали кандидаты.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Исследование также показало, что в этом году рекордное число россиян заявило о соответствии результатов выборов волеизъявлению избирателей – 65%. Еще 18% выбрали вариант «Какие-то подтасовки на «местах», возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране».

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18 марта 2024 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

На выборы президента РФ пришли 77,44% избирателей, или 87 млн человек.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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