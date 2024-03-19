Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Австрии ученый заявил о сильной воле Путина и попал под проверку

МО Австрии проверит своего советника из-за высказывания о сильной воле Путина

close
100%
Depositphotos

Министерство обороны Австрии проведет проверку в отношении советника ведомства и ученого из Национальной академии обороны Вены Гаральда Хааса. Об этом сообщает издание Falter.

Исследователь заявил, что президент РФ Владимир Путин обладает cильной волей. Хаас написал об этом в научной газете, посвященной конфликту на Украине.

«Путин доказал, что он обладает не только харизмой <…>, но и сильной и настойчивой волей», — отметил советник австрийского военного ведомства.

Министр обороны Клаудиа Таннер уже начала дисциплинарное расследование. Пресс-секретарь ведомства Михаэль Бауэр назвал публикацию «безумной» и «абсурдной», отметив, что материал, который опубликовал Хаас — его частное мнение, он отражает позицию министерства. Советник пояснил, что тавил своей целью показать «другую сторону конфликта», чтобы понять точку зрения Путина.

Накануне в МИД Австрии оценили возможность отправки военных на Украину.

Ранее журналисты выяснили, как Германия «готовится к войне» с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами