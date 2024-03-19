В Австрии ученый заявил о сильной воле Путина и попал под проверку

Министерство обороны Австрии проведет проверку в отношении советника ведомства и ученого из Национальной академии обороны Вены Гаральда Хааса. Об этом сообщает издание Falter.

Исследователь заявил, что президент РФ Владимир Путин обладает cильной волей. Хаас написал об этом в научной газете, посвященной конфликту на Украине.

«Путин доказал, что он обладает не только харизмой <…>, но и сильной и настойчивой волей», — отметил советник австрийского военного ведомства.

Министр обороны Клаудиа Таннер уже начала дисциплинарное расследование. Пресс-секретарь ведомства Михаэль Бауэр назвал публикацию «безумной» и «абсурдной», отметив, что материал, который опубликовал Хаас — его частное мнение, он отражает позицию министерства. Советник пояснил, что тавил своей целью показать «другую сторону конфликта», чтобы понять точку зрения Путина.

Накануне в МИД Австрии оценили возможность отправки военных на Украину.

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