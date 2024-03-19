Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии резко высказался о «зависимости» страны от НАТО

Премьер Грузии Кобахидзе: никто, включая НАТО, не может указывать Тбилиси

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси заявил, что ни одна страна не может давать Грузии какие-либо поручения. Об этом он сообщил журналистам во вторник, его слова приводит РИА Новости.

«Грузия является независимым государством, и никто не может давать ей поручения», — подчеркнул Кобахидзе в ответ на вопрос получала ли грузинская сторона «поручения» от Североатлантического альянса касательно выборов.

До этого Столтенберг, находящийся с визитом в Тбилиси, заявил на брифинге, что Грузия очень важна для Североатлантического альянса. 18 марта Столтенберг прибыл в Тбилиси из Баку. Он провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего сделал заявление для СМИ.

Подобное сотрудничество ведется для обеспечения более сильных, демократических процессов, в том числе интеграции, отметил он и добавил, что статус кандидата для Грузии «укрепит стремления к процветанию и дух в этом направлении».

Ранее в Кремле прокомментировали турне генсека НАТО по Закавказью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами