Премьер Грузии резко высказался о «зависимости» страны от НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси заявил, что ни одна страна не может давать Грузии какие-либо поручения. Об этом он сообщил журналистам во вторник, его слова приводит РИА Новости.

«Грузия является независимым государством, и никто не может давать ей поручения», — подчеркнул Кобахидзе в ответ на вопрос получала ли грузинская сторона «поручения» от Североатлантического альянса касательно выборов.

До этого Столтенберг, находящийся с визитом в Тбилиси, заявил на брифинге, что Грузия очень важна для Североатлантического альянса. 18 марта Столтенберг прибыл в Тбилиси из Баку. Он провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего сделал заявление для СМИ.

Подобное сотрудничество ведется для обеспечения более сильных, демократических процессов, в том числе интеграции, отметил он и добавил, что статус кандидата для Грузии «укрепит стремления к процветанию и дух в этом направлении».

Ранее в Кремле прокомментировали турне генсека НАТО по Закавказью.