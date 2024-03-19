В Кремле прокомментировали турне генсека НАТО по Закавказью

Стремление НАТО закрепить присутствие на Кавказе видно невооруженным глазом. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге турне генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга по Закавказью.

«Общее стремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе хорошо известно и, что называется, видно невооруженным глазом. Есть также понимание, что это стремление вряд ли добавит стабильности в регионе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ признал, что возможность взаимодействовать с третьим странами — суверенное право кавказских государств, однако подчеркнул, что Россия внимательно наблюдает за происходящим и будет ориентироваться на двусторонние отношения со своими партнерами в регионе.

19 марта Столтенберг приехал в Армению, где встретился с премьер-министром Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы, связанные с заключением мирного соглашения между Баку и Ереваном, а также нюансы отношений НАТО и Армении.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обговорила с генсеком НАТО базу ВМФ России в Абхазии.